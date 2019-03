Hollywood se plantea hacer una película sobre la vida de Amy Winehouse

El trágico final de la diva del soul ha llamado la atención de más de un productor y en Hollywood ya se mueven para aprovechar el tirón y rodar un largometraje que narre la intensa y fugaz vida de una de las jóvenes más controvertidas del panorama musical.

La web Showbiz Spy ha podido conocer de primera mano el deseo que ha nacido en la meca del cine de hacer un particular homenaje a la artista llevando su terrible historia a la gran pantalla. "La vida de Amy es como una película con un trágico final", comenta una fuente que trabaja en el mundo del séptimo arte.

Varios importantes productores estarían interesados en relatar la biografía de Amy Winehouse y entre las posibles actrices que se barajan para interpretar a la cantante, suenan conocidos nombres como Keira Knightley, Sienna Miller o Scarlett Johansson."Se está hablando mucho sobre la posibilidad de hacerla un homenaje y no son pocos los productores que se han interesado. Keira Knightley puede aparecer como la favorita para hacer de Amy pero hasta que no esté escrito el guión, no hay nada decidido", relataba la fuente.

Su inigualable talento, una vida llena de polémica y de vicios prohibidos prometen ser los ingredientes perfectos para narrar el drama de una estrella cuya luz se apagó un 23 de julio a los 27 años.