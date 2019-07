La actriz Margot Robbie sigue sumando éxitos a una carrera que ya está llena de ellos. El último estreno de la actriz ha sido 'Érase una vez en Hollywood', donde se unió al elenco con su papel de Sharon Tate. A pesar de haber sido polémica por el personaje de la película de Tarantino, el director incluyó en el proyecto a la familia de la actriz fallecida desde el principio.

Según recoge Empire en una entrevista, a la intérprete se le dejaron algunas piezas de joyería y su perfume, ya que como cuenta Robbie "quería honrar su memoria y representar lo mejor de Sharon. Tener una pieza suya conmigo me pareció muy emotivo, de verdad creo que me ayudó a convertir al personaje en algo real".

La que prestó los objetos fue su hermana, Debra Tate, que quiso colaborar desde el inicio y colaboró con Tarantino en el guion para contarle más sobre la actriz. Describe todo el proceso en una entrevista con Variety: "Sabía que la historia principal iba a ser sobre los personajes de Leo y Brad Pitt. Me habría encantado que hubiera hecho la película sobre ella, pero esa no era la cinta que Quentin había escrito, y yo lo sabía y lo entendía".

Un día se la invitó al set de rodaje, y aunque no podía ver bien a Margot Robbie al situarse alejada de ella, comenzó a escuchar su voz por los cascos de la grabación: "me hizo llorar porque sonaba exactamente igual que Sharon. Su tono era completamente ella, y me llegó tanto que se me saltaron las lágrimas. Tenía la camiseta mojada. Pude ver a mi hermana... casi 50 años después".

Añade que al principio del proyecto había "estado preocupada por lo que iba a ser", ya que no quería que se tratase de una forma superficial los asesinatos de Charles Manson. Aún así, después de ver por primera vez la película todos esos temores se fueron, y es que "Robbie hizo tan buen trabajo que la visita se me hizo un poco corta. La tenía otra vez delante de mi, y lo que más me tocó fue que de alguna manera me convenció de que era Sharon".

