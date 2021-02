Más información Hilaria Baldwin explica por qué su acento español va y viene tras las acusaciones de haber mentido sobre sus orígenes

La desconcertante polémica sobre los orígenes de Hilaria Baldwin estalló a finales de 2020, y durante unos días no paraban de salir anteriores vídeos o entrevistas de la mujer de Alec Baldwin con inconsistencias sobre sus orígenes.

Hilaria, que se cambió el nombre de Hillary con su mayoría de edad, siempre había hablado orgullosa de sus raíces españolas, y su infancia en Mallorca. No obstante, a raíz de la controversia comenzó a salir información sobre ella como que había nacido en Boston o que sus padres no tenían ninguna cultura española. También la acusaban de fingir su acento 'latino' o no conocer palabras en inglés, dado que siempre ha vivido en Estados Unidos.

Su marido, el actor Alec Baldwin con quien comparte cinco hijos (todos con nombres españoles), se pronunció defendiendo a su mujer de los ataques que estaba recibiendo en el ojo del huracán mediático.

La última fue Salma Hayek, amiga de la pareja, que reconoció recientemente que le "había engañado" a ella también, aunque intentando mandar un mensaje de no juzgar a la gente por una sola cosa.

Ahora, tras un mes alejada de los medios y las redes sociales, Hilaria ha reaparecido con un largo mensaje asegurando que ha estado "reflexionando" y acaba pidiendo disculpas. Puedes ver su explicación en el vídeo de arriba.

