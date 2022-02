Hace unas horas se conocía la decisión de la familia de Halyna Hutchins, fallecida durante el accidente en el rodaje de 'Rust', de demandar al actor Alec Baldwin por homicidio imprudente.

La denuncia ha sido interpuesta en Nuevo México, donde se estaba llevando a cabo el rodaje donde el actor disparó un arma que resultó tener balas reales que impactaron contra la directora de fotografía, Halyna, provocando su muerte.

El abogado de la familia Brian Panish ha indicado que Baldwin está implicado en la demanda junto con otros responsables de la seguridad en el set de 'Rust'.

Mientras la investigación continúa su curso desde ese fatídico accidente de octubre del año pasado, la mujer de Alec, Hilaria Baldwin, ha demostrado ser el pilar que sostiene a la familia y el ánimo del intérprete.

Hilaria ha publicado un vídeo adorable donde el matrimonio aparece achuchándose con varios de sus hijos mientras gritan "abrazo de familia". La pareja tiene seis hijos juntos: Edu, Romeo, Leonardo, Rafael, Carmen y Marilu.

Hace solo unos días que Hilaria también publicaba una foto de ambos dándose un beso bajo el mensaje: "Hemos pasado por mucho juntos".

Durante el huracán mediático que siguió al accidente en el rodaje, la familia se refugió en una casa al norte de Vermont donde Hilaria se dirigió a la prensa muy afectada para defender a Alec y sobre todo para proteger la privacidad de sus pequeños, que aseguraba no paraban de llorar mientras los seguían los paparazzis.

La entrevista de Baldwin sobre el accidente

Unas semanas después del trágico accidente, Alec Baldwin reapareció concediendo una entrevista en televisión para ABC, donde hizo numerosas declaraciones y aseguró "Yo no apreté el gatillo. Yo nunca apuntaría a alguien y apretaría el gatillo. Nunca. A no ser que la persona sea el director de fotografía que me está dirigiendo para ver dónde hay que apuntar".

Durante la larga entrevista Alec explicó cómo sucedieron los hechos desde su punto de vista y afirmó no sentirse culpable.

"Alguien es responsable por lo que ha pasado y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo. Si me sintiera responsable, me podría haber suicidado", aseguraba.

