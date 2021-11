Hilaria Baldwin, esposa de Alec Baldwin, reflexiona en sus redes sociales sobre el año 2021

El Día de Acción de Gracias es muy importante en los Estados Unidos. Es una festividad muy especial en la que todos agradecen las cosas buenas que tienen en sus vidas. Para la familia Baldwin ha sido un año un poco turbulento, pero a pesar de todo, Hilaria Baldwin ha compartido en sus redes sociales una reflexión sobre el año 2021.

La familia Baldwin ha pasado por momentos muy difíciles. Alec Baldwin protagonizó uno de los accidentes más impactantes de Hollywood cuando disparó sin querer a la directora de fotografía Halyna Hutchins provocando su muerte, durante el rodaje de la película 'Rust'.

Una gran Reflexión

Acompañando a un vídeo de sus hijos jugando en el supermercado mientras hacían la compra para Acción de Gracias, Hilaria Baldwin compartió estas palabras con sus seguidores:

"Hoy no he hecho fotos de la familia al completo, pero aquí están Carmen and Marilu bailando en el supermercado. Quería contaros lo agradecida que estoy. Este año ha sido uno de los más desafiantes. Se que también lo ha sido para muchos de vosotros, pero ahora solo hablaré desde mi experiencia. En muchas ocasiones no pensé que lo lograría, no podría superarlo. Quiero que sepáis cuánto me habéis ayudado a superar momentos oscuros, saber que estabais allí fue un consuelo".

Y seguía: "Sí, mis hijos y mi esposo, mi familia y amigos cercanos han sido imprescindibles... pero vosotros... no puedo expresar esto cara a cara, debido a la naturaleza de las redes sociales y lo lejos que estamos todos... solo quiero que sepáis que estoy muy agradecida por teneros. Extraño nuestras charlas y la red de seguridad de nuestra comunidad. Espero que algún día volvamos a esta situación. Una cosa que la lucha me ha enseñado es a decir "te amo más". De eso se trata todo esto, en mi opinión. Entonces, os amo tanto ... con toda mi alma agradecida. Feliz día de Acción de Gracias".

Parece que a pesar de todo lo ocurrido, Hilaria Baldwin tiene muchas cosas que agradecer.

¿Qué pasó con Alec Baldwin?

Las últimas noticias que supimos del actor, es que, aunque fue un accidente, Alec Baldwin ha sido denunciado por varios miembros del equipo de rodaje. Por el momento, la investigación policial sigue su curso.

