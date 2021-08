Los hijos de Val Kilmer cuentan como está su padre del cáncer de garganta que sufre

Val Kilmer fue uno de los actores más relevantes durante finales de los 80 y principios de la década de los 90. El actor nos regaló películas como 'Top Gun: Ídolos del aire', interpretando Tom 'Iceman' o su actuación en 'Batman Forever', haciendo del Cabellero Oscuro.

En 2014 se le diagnosticó un cáncer de garganta, algo que no anunció hasta 2017 y que incluso llegó a desmentir en más de una ocasión. A pesar de esto, el actor no dejó su profesión como actor y Kilmer ha estrenado este 6 de agosto un documental sobre su vida, 'Val'.

En este documental veremos algunos momentos de la vida de Val, desde algunos dramas de familia hasta algunas pruebas de cámara hechas por sí mismo de alguna película que jamás realizó, 'Uno de los nuestros' o 'La chaqueta metálica' entre otras. Todo lo que se recoge en este nuevo proyecto de Val son grabaciones que él mismo lleva haciendo desde hace más de 40 años.

Los hijos de Val Kilmer cuentan cómo se encuentra su padre

Los hijos de Val Kilmer, Mercedes y Jack, han querido hablar sobre el nuevo proyecto de su padre, que ya se ha estrenado y podéis disfrutar en Amazon Prime Video: "Este es un proyecto que ha tardado en hacerse 50 años", cuenta Jack en Variety.

A esto su hijo quiere añadir: "Me encanta verle con la edad que tengo yo, llegando al estreno de 'Top Gun' con Cher del brazo y ¡Con un salmonete!".

Mercedes, la hija de Val, también cuenta lo que ha sentido al ver la película, remarcando algunas partes que le han gustado más y así habla al ver la boda de sus padres en el documental: "Ya había visto fotos, pero nunca había visto vídeos".

Los hijos de Val Kilmer, Mercedes y Jack | Getty

Además Mercedes ha querido hablar sobre cómo está su padre, quién está recuperándose del cáncer de garganta que sufre desde 2014: "Su salud está bien. Lo está llevando muy bien".

Los hijos del reconocido actor acudieron al estreno de su documental donde posaron en la alfombra roja. Además, Mercedes y Jack han hablado también con 'ET' donde afirman: "Mi padre comenzó a hacer esta película en los años 60. Siempre ha documentado su vida y ha estado muy adelantado a los tiempos en ese sentido", comparte su hija.

"Toda la película me emocionó", continua. "Realmente me sorprendió verlo con una audiencia. Estoy tan acostumbrado a que la gente no entienda a mi papá, y su imagen pública sea diferente a la de la persona divertida y juguetona que conocemos. Realmente me conmovió y me sorprendió al ver que el público realmente lo ve por primera vez. Fue increíble".

