El hijo de Tom Hanks enloquece mientras habla sobre la vacuna contra el coronavirus

Tom Hanks ha tenido una fantástica carrera como actor y no es para menos, ya que sus papeles en 'Forrest Gump' o 'Salvar al soldado Ryan' son memorables. Pero, aunque todo parezca del color del arcoíris, no todo lo que rodea a Tom ha sido un camino de rosas.

En más de alguna ocasión Tom ha reconocido un gran arrepentimiento por no haber podido ser un mejor padre. Y esto tiene mucho que ver con uno de sus hijos que más controversia genera, Chet Hanks, el hijo del actor ha estado involucrado en numerosas polémicas, acusado de malos tratos y con muchas adicciones a sus espaldas.

Ahora, Chet Hanks vuelve a ser noticia y parece que, a pesar de que sus padres hayan defendido la vacunación por el COVID-19, su hijo no está muy convencido de la labor de la vacuna. De hecho, sus padres fueron de los primeros actores de Hollywood en reconocer públicamente que estaban contagiados de COVID-19 nada más comenzar la pandemia.

El vídeo en el que el hijo de Tom Hanks enloquece por la vacuna del COVID-19

Dejando a un lado el resto de polémicas que rodean a la figura de Chet Hanks, el hijo de Tom Hanks, el chico ha vuelto a dar de que hablar. Esta vez ha compartido a través de su Instagram lo que piensa sobre la vacuna del COVID-19: "He estado indeciso sobre esto durante un tiempo, por eso nunca he hablado de ello", empieza en un vídeo que h grabado en Instagram.

Y continúa: "Pero con la cantidad de personas que conozco que se han contagiado de covid, y con las cifras en aumento, creo que es importante que diga que me he vacunado, creo que todo el mundo debería hacerlo creo que es muy importante que todos lo hagamos, como ciudadanos americanos debemos cuidar de nosotros y tomar el control".

Pero a partir de aquí Chet pierde los estribos: "Me gustaría sugerir a todos mis seguidores, a vosotros, que pidáis hora para vacunaros, lo primero... ¡Una mierda! ¡Si no está roto no lo arregles! Nunca he tenido COVID. Y no me van a pinchar con esa puta aguja ¡Tan solo es una gripe! ¡Supéralo! ¿Para que estamos trabajando contigo? Si estás en peligro quédate en tu maldita casa. Estoy cansado de llevar la mascarilla".

