¿El hijo de Superman en la Liga de la Justicia? DC Comics presenta a Superboy

Hasta el momento, no había ningún cómic de DC en el que apareciera el hijo de Superman. Solo en historias alternativas como la famosa '¿Qué fue del hombre del mañana?', de Alan Moore. Sin embargo, DC Comics, en el último número de 'Superman' ha presentado al pequeño y no solo eso, sino que parece que pueda tener un papel importante en la Liga de la Justicia. Aunque todavía no se sepa cuándo.

El Hombre de Acero, en el último cómic, lleva a su hijo a conocer a la Liga de la Justicia y parece que el superhéroe esta ya introduciéndole en la banda de los guays, en contra de los villanos. El hijo, fruto de la relación entre Clark Kent y Lois Lane, se llama Jonathan Kent, como su abuelo terrícola, y parece que su alias sería el de Superboy, como su padre cuando era joven y hacía de justiciero en Smallville.

Todavía no se sabe si Superboy aparecerá en más tebeos, pero la gran pregunta que se hacen los seguidores es si se dejará ver en las películas de su padre. O, incluso mejor, en las de la Liga de la Justicia. ¿Te imaginas al hijo de Superman codo a codo con Flash o Cyborg, haciendo de las suyas los más jóvenes de la pandilla?

Habrá que esperar a que Zack Snyder decida introducir al heredero del ya no tanto 'último hijo de Krypton' en sus nuevas películas.