El hijo mayor de Russell Crowe cumple 18 años y es un calco del actor de 'Gladiator'

Russell Crowe se casó con la actriz y cantante australiana Danielle Spencer en abril de 2003. Unión de la que nacieron los dos hijos del actor, Charles Spencer Crowe y Tennyson Spencer Crowe. Aunque, el matrimonio se separaría en el año 2012 tras nueve años casados.

Ahora, el primogénito de la familia acaba de cumplir 18 años y su madre ha querido felicitarlo en Instagram con este dulce mensaje: "Mi hijo mayor cumple 18 años. Gulp. Feliz cumpleaños Charlie!! Estoy tan orgullosa de ti. Los quiero mucho", escribe.

Junto a las fotos vemos varias imágenes de Charles a lo largo de su vida. Primero una foto de bebé con Russel Crowe y Danielle, luego otras de él de pequeño para terminar con una instantánea actual donde vemos el enorme parecido con el actor de 'Gladiator'.

Además, hace solo unas semanas Danielle Spencer publicó otra foto de su hijo mayor donde lo felicitaba por haber terminado el instituto: "¡Guau... Charles Spencer Crowe se graduó de la escuela secundaria hoy! El tiempo vuela demasiado rápido. Estoy muy orgulloso de ti. Te amo más allá de las palabras Charlie".

La relación de Russell Crowe y su exmujer tras divorciarse

Aunque Russell Crowe y Danielle Spencer se separaron hace ya 10 años ambos han mantenido una buena relación todo este tiempo. Así, la actriz hablaba con la revista 'Stellar' de su amistad tras decidir divorciarse: "Nos respetamos mucho el uno al otro y lo considero un miembro de mi familia".

"El matrimonio terminó, pero eso no significó que nuestra amistad terminara. Hemos tenido vacaciones juntos en el pasado y podemos sentarnos y charlar felizmente", declaraba.

Russell también ha hablado sobre lo mucho que sigue queriendo a su ex en una entrevista a The Sunday Times en 2015: "He amado a Danielle Spencer desde 1989, eso nunca va a cambiar, y esa es una de esas cosas en las que la miro y digo: '¿Cómo falló esto?' Todavía no puedo resolverlo, porque mis sentimientos por ella nunca han cambiado".

