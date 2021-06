El hijo de Elizabeth Hurley habla de su duro año tras el suicidio de su padre

El 22 de junio de 2020 el productor y millonario Steve Bing se quitaba la vida tirándose al vacío desde el piso 27 en el que vivía en Los Ángeles. Entonces, el medio 'TMZ' revelaba que el hombre de 55 años padecía depresión y que esta dolencia se había agudizado debido a la complicada situación de la pandemia del coronavirus, decía fuentes cercanas.

Steve Bing tenía dos hijos, uno de ellos es Damian, el único hijo de Elizabeth Hurley quien ahora tiene 19 años. Estos meses han sido muy duro para el joven quien, con motivo del primer aniversario de la muerte de su padre, ha querido abrirse en su cuenta de Instagram a través de un mensaje que ha publicado junto a una imagen que refleja una puesta de sol.

"Hoy hace un año, mi madre y yo recibimos una noticia devastadora. No me di cuenta en ese momento de cuánto me afectaría... A todos nos gusta mostrar versiones 'perfectas' de nuestras vidas; para mí, la idea de discutir públicamente algo tan personal como el dolor es aterradora... pero a veces es necesario. El último año ha sido muy duro, para todos en el planeta, y creo que reconocerlo es vital. No es débil luchar. De hecho, llegar al otro lado es inmensamente fuerte. Muchas gracias por todos sus mensajes de hoy, los amo a todos Xxx", dice Damian.

Los problemas que Damian ha tenido con su padre

A principios de los 2000, después de romper su relación de 13 años con Hugh Grant, Elizabeth Hurley mantuvo un romance con Steve Ring durante 18 meses. La actriz se quedó embarazada de su hijo Damian quien nació después de que la británica rompiera con el millonario.

Pero durante un tiempo Elizabeth tuvo que pelear que Steve reconociera que Damian era hijo suyo, tanto que tuvo que pedir una prueba de ADN. Pero, tras la muerte de Ring no terminaron con su progenitor ya que se desvelaron detalles del testamento donde al parecer decía que el empresario había desheredado a sus dos hijos.

Parece ser que el testamento es de antes de que sus hijos nacieran, concretamente de cuando Elizabeth Hurley estaba embarazada de su hijo. Y, en el testamento decía: "Si ese hijo es mío o no, es mi intención no proporcionar en este testamento para ese hijo (o cualquier otro hijo del cual yo pueda ser el padre ) en este testamento o para la descendencia de cualquier niño o niños, ya sea ahora vivo o nacido en el futuro".

