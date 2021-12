El hijo de Chris Hemsworth entrena para ser el próximo Ojo de Alcón

Si en algún momento Jeremy Renner decide dejar el puesto de Ojo de Alcón en 'Hawkeye', pueden estar tranquilos porque hay un candidato perfecto: el hijo de Chris Hemsworth y Elsa Pataky. El pequeño ya está entrenando su puntería con el arco disparando directamente hacia la cabeza de su padre… con flechas de juguete, eso sí.

Chris Hemsworth ama pasar tiempo con sus hijos y no es extraño verle protagonizar entrañables escenas familiares. En esta ocasión, el actor que dio vida a Thor ha mostrado como su hijo tiraba con arco para derribar una botella de agua que tiene sobre su cabeza.

"No intentéis esto en casa. Me he llevado 63 disparos en la cabeza antes de conseguir esta toma" Comenzó diciendo el actor. Desde luego que la práctica hace la perfección. "Mereció la pena. El espectáculo fue llevado a cabo por dos lunáticos con total desprecio hacia su propia seguridad" Continuó bromeando Chris Hemsworth.

Chris Hemsworth | Instagram

Tal y como puso en la publicación de Instagram, compartir juegos fortalece los "lazos padre e hijo". También ha querido tranquilizar a todos sus seguidores aclarando que las fechas tienen "puntas de goma" y nadie ha resultado herido en el proceso.

Con la bendición de Ojo de Alcón

La publicación rápidamente se llenó de comentarios felicitándolos por el empeño, pero si hubo algún comentario que destacó por encima de los demás, fue del mismísimo Jeremy Renner, el actor que da vida al superhéroe en la serie 'Hawkeye'. Renner dejó un montón de emojis de arcos, mostrando su visto bueno.

Están muy mayores

Chris Hemsworth y Elsa Pataky tienen tres hijos. India Rose, de 9 años y los mellizos Sasha y Tristan de 7. Todos han crecido una barbaridad, y participan en toda clase de planes y juegos con sus padres.

De hecho, los tres han acompañado a sus padres a recorrer Europa, e incluso gracias a Sasha tenemos una instantánea preciosa de Elsa Pataky y Chris Hemsworth dándose un beso en Praga.

