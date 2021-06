La hija de Robin Williams en 'Señora Doubtfire' cuenta cómo el actor le habló de su depresión y la ayudó en su vida

Lisa Jakub es una actriz y escritora que protagonizó la película 'Señora Doubtfire' junto al fallecido actor Robin Williams cuando era muy joven interpretando a una de sus hijas, Lydia.

Robin Williams se quitó la vida el 11 de agosto de 2014 a los 63 años tras luchar contra una dura depresión, además de una larga batalla contra el alcohol y la adicción a las drogas.

Recientemente se estrenó 'El deseo de Robin', un documental que pretende verter algo de luz sobre los últimos días de vida de Robin Williams y la enfermedad que le llevó a suicidarse

Ahora, en una reciente entrevista para el medio Yahoo, su co-star del clásico familiar se ha sincerado y ha hablado sobre su experiencia en la película y todas las cosas tan bonitas que hizo el actor por ella, como hacer que le volvieran a repetir un trabajo de la escuela.

"Yo había estado trabajando con un profesor en el set de rodaje y envié mi trabajo a la escuela, pero no querían eso, así que me suspendieron", mencionaba. "Me enfadé, y Robin, con buen corazón, se acercó y dijo, 'Oye, ¿qué está pasando?' Le conté lo que pasó y él escribió una carta a mi escuela pidiéndoles que me volviesen a repetir el trabajo".

Realmente Lisa le agradece a Robin todo lo que hizo por ella. "Lo que me encanta de esa historia y de Robin, es el hecho de que él haría eso por alguien, que haría todo lo posible. E incluso si no funcionaba, alguien necesitaba ponerse de pie, y lo hizo por mí. No sé si alguna vez supo lo enorme que era. Entonces fue ahí cuando cambiaron las cosas para mí y pensé, '¿Cuál es el impacto que quiero tener en el mundo?'".

Robin también le habló sobre las adicciones y la salud mental

La actriz aseguraba cómo le sorprendió que Robin le hablase de la depresión y sus adicciones cuando ella solo tenía 14 años.

"Robin fue muy abierto y honesto conmigo acerca de sus problemas con la ansiedad y la depresión. Pude compartir con él que la ansiedad era algo con lo que luchaba, y él me hablaba sobre problemas de salud mental de una manera a la que los jóvenes de 14 años no suelen estar acostumbrados", decía.

También mencionaba cómo el actor le advirtió sobre el uso de sustancias. "Creo que, como actriz de 14 años, es un consejo realmente bueno, un mensaje para escuchar, porque ese tiende a ser un camino muy frecuentado por muchos actores infantiles".

