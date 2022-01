La hija de Javier Bardem, ilusionada por el papel de su padre en 'La Sirenita'

En 2023 llegará a los cines la adaptación de la icónica cinta de Disney 'La Sirenita'. El reparto se confirmó en 2019 no exento de polémica por la elección de la actriz que dará vida a Ariel. Pero la crítica generada por los sectores más radicales no impidió que la expectación creciera en torno a este proyecto.

Así, poco después, Javier Bardem se unió a un elenco que lo completan nombres como Daveed Diggs, Awkwafina o Melissa McCarthy. Halle Bailey será Ariel y ya emocionó al propio actor español con su talento para el canto.

Pero si alguien se ha emocionado con esta película han sido los hijos de Javier Bardem. En una reciente entrevista para Sirius XM, el que será el futuro Rey Tritón, ha desvelado la reacción de sus hijos al enterarse del papel que interpretaría.

"Cuando me ofrecieron la película, estaba desayunando con mis dos hijos y luego dije: 'Bueno, están hablando de que esté en 'La Sirenita', y mi hija se emocionó mucho", admitió el actor. "Dije: '¡Pero no voy a interpretar a Ariel! No voy a interpretar a Ariel'", bromeó entre risas. "'Claro que no, papá. Serás Tritón, ¿verdad?' Y yo le contesté que sí. Y esa fue una de las razones por las que hice 'La Sirenita'", ha confesado Javier Bardem.

A los mandos del musical estará Rob Marshall, con quien se muestra muy agradecido de trabajar el intérprete de 'El buen patrón'. "Rob Marshall, a quien adoro y admiro y quiero. Es un gran artista, pero lo más importante es que es un gran ser humano. Tenía muchas ganas de trabajar con él. Y cuando finalmente nos encontramos en 'La Sirenita', fue el primero que realmente me dio la oportunidad y confió en mí para cantar una canción", agradeció.

Cabe recordar que, 'La Sirenita', será el primer trabajo de Javier Bardem en un musical y sus fans están deseosos de escuchar al actor ganador de un premio Oscar.

