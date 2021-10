La hija de Ewan McGregor alucina con el hijo pequeño del actor a quien le saca 25 años: "Es la luz de mi vida"

Clara McGregor es la hija mayor del famoso intérprete de Obi Wan Kenobi, Ewan McGregor. Ella nació fruto del matrimonio entre Ewan y Eve Mavrakis, que también comparten 3 hijos más: Esther de 19 años, Jamyan de 20 y Anouk de 10.

En 2017 se viralizó una foto de Ewan besando a Mary Elizabeth en un restaurante de Londres, mientras seguía casado con Eve. La pareja finalizó su divorcio en 2020 después de haber estado 22 años casados. Ewan decidió seguir con Mary, y poco después, formar una familia con ella, dando la bienvenida a su quinto hijo, Laurie McGregor este pasado junio.

Ahora, Clara ha viajado a casa de Ewan y Mary en Londres para conocer a su hermanito. Es más, la influencer ha aprovechado para compartir una foto con Laurie. "Bienvenido al mundo hermanito. Enhorabuena a Mary y a mi padre – este es el mejor regalo", escribe.

Según Daily Mail, en una charla con Bluebella Lingerie cuenta: "Conocí a mi hermano pequeño hace poco, es simplemente adorable, es como la luz de mi vida, es toda esta otra experiencia, he tenido hermanos en momentos muy diferentes de mi vida".

"El primero tenía seis años, luego 10, 15 y ahora tengo 25. Así que es increíble sentirlo de forma diferente", añade la joven.

La orientación sexual de Clara McGregor

De todos sus hermanos, Clara admite que tiene una relación especial con su hermana pequeña Esther, quien le ayudó a anunciar que es bisexual en 2019.

Ambas hermanas salieron del armario en un post de Instagram mientras Esther atacaba al multimillonario propietario de Coachella, Philip Anschutz, por sus "creencias anti-LGBT" después de que se descubriera que había donado a grupos anti-gay.

Clara recuerda este momento: "Vi a mi hermana pequeña Esther abrazarlo de una manera que yo nunca había hecho, y ya había tenido una relación en la que me decían que había algo de codicia en ser bisexual".

Sin embargo, admite: "Pero vi que mi hermana pequeña estaba orgullosa de ello y, en general me ha enseñado a ser mi auténtico yo, y eso es algo con lo que he luchado en el pasado, pero mi hermana no tiene miedo de lo que piensen los demás".

