'Érase una vez... en Hollywood' es un largometraje dirigido por Quentin Tarantino, donde se narra la historia de cómo Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, y su doble Cliff Booth (Brad Pitt), luchan para alcanzar la fama y el éxito en el Hollywood de los años 60. La línea narrativa corresponde con la época en la que Charles Manson cometió diversos asesinatos entre los que se encuentra Sharon Tate (Margot Robbie).

En la película, también aparece el personaje de Bruce Lee, debido a que fue una de las estrellas más destacadas de la época y tenía relación con Tate. Sin embargo, la forma en la que se ha representado al experto en artes marciales ha sido criticada por muchas personas desde que se estrenó la película en 2019, principalmente por Shannon Lee, la hija de Bruce Lee.

Aunque la hija de Lee ya expresó su descontento con cómo se había representado a su padre en la película: "Le ha tratado de la misma forma que se le trató en Hollywood en aquel entonces, cuando él solo intentaba representar adecuadamente a los hombres asiáticos en el cine" declaró Shannon en una entrevista con Variety hace dos años.

Además, durante el 2019 concedió otra entrevista en la que reconoció haberlo pasado mal viendo la película en el cine: "Fue muy incómodo estar en el cine sentada viendo cómo la gente se reía de mi padre", dijo con firmeza. "Entiendo que quieren hacer del personaje de Brad Pitt un súper hombre que podría machacar a Bruce Lee, pero no tenían por qué tratarle de la misma forma que Hollywood hizo cuando estaba vivo. Tuvo que trabajar mucho más para tener el mismo éxito que Booth y Rick Dalton".

Tarantino rechazó públicamente las afirmaciones que había realizado la hija de Bruce Lee, admitiendo que él se había documentado mucho para poder realizar la película y retratar al actor asiático-estadounidense de la mejor manera posible. "He leído varias biografías sobre Bruce Lee, como la primera que escribió su esposa en la que reconoce que él podría vencer a Muhammad Ali. No me lo he inventado yo, está ahí", afirmaba el director de 'Kill Bill'.

Ahora que se ha publicado la novela sobre la historia de la película, Shannon Lee ha vuelto a demostrar su desagrado frente a la representación que realiza Tarantino de Bruce Lee, pero esta vez mediante una columna en The Hollywood Reporter.

"Estoy realmente jodidamente cansada de que los hombres blancos de Hollywood intenten decirme quién era Bruce Lee. Estoy harta de escuchar que era un arrogante y un gilipollas cuando no tienen ni idea y no pueden ni llegar a comprender lo que debió costar trabajar en los 60 y 70 en Hollywood siendo un hombre chino con acento", denuncia.

"Estoy harta de que se juzgue erróneamente su confianza y pasión con arrogancia, ignorando su contribución a la industria cinematográfica. Bruce Lee fue muy bueno en lo que hizo y probablemente sabía hacerlo mejor que ellos", continuó la hija pequeña de Lee.

Por si todas estas palabras no fuesen suficiente representación de su opinión sobre cómo Tarantino había representado a su padre, continúa: "Sr. Tarantino, no tiene por qué gustarle Bruce Lee, realmente no me importa si le gusta o no. Hizo su película y ahora, claramente, está promocionando un libro, pero en aras de respetar otras culturas y experiencias que quizás no entienda, le animo a dejar de decir más cosas sobre Bruce Lee y a que reconsidere el impacto de sus palabras en un mundo que no necesita ni más conflictos, ni menos héroes culturales", concluía Shanon contundentemente.

