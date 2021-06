La veterana actriz Brooke Shields causó sensación en la ceremonia de los Globos de Oro de 1998, donde estaba nominada por la serie 'Suddenly Susan', con un espectacular vestido ajustado rojo intenso y muy elegante.

La estrella de 'El lago azul' ha compartido 23 años después el emotivo nuevo uso que ha tenido su vestido, y ha sido al prestárselo a su hija mayor, Rowan Henchy.

Shields tiene dos hijas que sin duda han heredado su belleza, Rowan de 18 años, y Grier de 15, con su marido el guionista Chris Henchy.

Con unas bonitas imágenes que ella misma ha compartido en sus redes, Brooke escribía:

"Creí que era una noche especial cuando me nominaron a un Globo de Oro y llevé este vestido en 1998, pero nada podría haberme preparado para ver a mi hija llevándolo en su baile de graduación. Mamá orgullosa", confiesa junto a las fotos con Rowan luciendo el vestido y una de ella misma hace dos décadas.

La relación de la actriz de 56 con sus hijas es ideal, y a menudo lo demuestran en sus redes sociales donde les dedica mensajes como "no hay nada que ame más que ser vuestra mamá".

Shields lleva toda una vida dedicada a su familia y a la actuación, donde no ha parado de trabajar y la hemos podido ver recientemente en la serie 'Momma named me sheriff' o con una hilarante aparición en 'Jane the Virgin' en su temporada fina como parodia de sí misma. Además tiene pendiente de estreno la película navideña 'A castle for Christmas'.

Brooke es muy activa en Instagram y comparte detalles de su vida laboral con sus fans, así como momentos y recuerdos de sus hijas a las que dedica emotivas publicaciones como la del vestido mostrando su orgullo.

Seguro que te interesa:

La imagen de Brooke Shields posando sin ropa a los 55 años que a todos recuerda a 'El lago azul'