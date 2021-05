Una higienista dental, la nueva novia de Armie Hammer en mitad del escándalo

Armie Hammer continúa en mitad de la polémica después de que salieran a la luz una serie de acusaciones sobre sus conductas sexuales y un presunto caso de violación.

Ahora el actor, que continúa viviendo en las Islas Caimán y no ha hecho declaraciones al respecto más que negar los hechos, estaría saliendo con una higienista dental local, según publica Page Six. Por el momento no hay imágenes de ambos juntos.

"Recientemente han estado en una residencia de vacaciones en el este de la isla, al otro lado de donde viven", ha publicado por su parte People citando a una fuente cercana al actor.

"Parecen felices y cómodos el uno con el otro", agregó la misma fuente. "Parece que tienen muchos amigos y ella le presenta a cualquier amigo con el que se cruzan".

Hammer, de 34 años, ha visto cómo su carrera ha caído en picado después de que se hicieran públicas una serie de acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de sus ex, incluida una acusación de fantasías caníbales.

Además a mediados de marzo se hizo pública una acusación de violación de una mujer, y la policía de Los Angeles confirmó que Hammer estaba bajo investigación por estos hechos.

El actor de 'Call Me By Your Name' ha pasado gran parte de la pandemia de coronavirus viviendo en las Islas Caimán, junto con su ex esposa Elizabeth Chambers, quien solicitó el divorcio de Hammer en julio del año pasado, y sus dos hijos.

En mayo, Hammer fue visto en público por primera vez desde la acusación de violación, almorzando con un grupo de amigos en Macabuca en Gran Caimán.

