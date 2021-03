"Fuimos implacables": Los hermanos Russo revelan la dura batalla que lucharon para que Tom Holland fuese elegido como SpiderMan

Poco a poco 'SpiderMan 3' ya va cogiendo forma y ya sabemos muchos nuevos detalles de la producción, como el título definitivo. Y es que, tras una pausa por la pandemia, Marvel ha retomado su ritmo y coge carrerilla junto a Tom Holland. Sin embargo, llegar hasta aquí no ha sido sencillo para el actor.

Joe y Anthony Russo, los directores de algunas de las películas más importantes de la Casa de las Ideas como 'Vengadores: Endgame', nos trasladan al pasado en una reciente entrevista a British GQ, concretamente al momento de los primeros castings para elegir al que sería el nuevo SpiderMan, papel que acabó en manos de Tom Holland.

Pero parece ser que, aunque ellos veían en Tom Holland al actor perfecto, Sony no lo tenía tan claro por lo que tuvieron que luchar para que el británico fuese el elegido: "Hablamos con Feige en Marvel sobre Holland y se emocionó y luego fuimos a Sony..."

Rara vez para desempeñar un papel tan importante se ponen de acuerdo tantas personas. Tanto los directores, como el presidente de Marvel Estudios (Kevin Feige), como el propio Robert Downey Jr. estaban a favor de que Holland representase el papel. Por ello quedaron atónitos ante la oposición de Sony.

"Y ellos dijeron, 'Pensemos en ello por un minuto'. Podíamos decir que estábamos encontrando resistencia de Sony. Así que trajimos a [Holland] de regreso, lo trajimos otra vez, luego volvió de nuevo, y fuimos implacables en nuestra búsqueda de meterlo en la garganta del estudio propietario de esta IP. a una pelea, sin embargo, Sony siguió arrastrando los pies", afirman.

Pero varios eran los motivos por los que Sony tenían ciertas reticencias para dar el OK a Tom Holland. El primero de ellos era una cuestión económica: "estaba nervioso por entregar algo que en última instancia podría costarles cientos de millones de dólares, si no miles de millones de dólares en el futuro".

Y el segundo era la edad de Tom. Y es que pese a Peter Parker es un adolescente en los comics de Marvel, elegir a un adolescente de 19 años para el papel era un tanto arriesgado: "Fue la primera vez que SpiderMan fue elegido como un adolescente real, ¿verdad?", dice Anthony Russo. "Lo cual fue muy importante para nosotros; había un nerviosismo distintivo al elegir a un niño",

El nerviosismo de lo que había en juego se palpaba en el ambiente desde los primeros castings y pruebas de pantalla. Un pequeño empujón por parte de la directora de casting de Marvel Studio, Sarah Finn, hizo que el rumbo de este adolescente cambiase para siempre. Esta fue la responsable de elegir a Tom Holland como SpiderMan y por tanto recalcamos su importancia.

Finalmente la prueba que hizo que Sony cediese fue la realizada junto a Robert Downey Jr. En una entrevista anterior con EW, Holland dijo: "Robert me llevó aparte y me dijo: Escucha, recuerdo mi prueba de pantalla para Iron Man. Recuerdo lo aterrorizado que estaba. Piensa en ello como una audición. No es nada demasiado aterrador. Si te equivocas, volveremos a empezar. No hay presión". Al sentirse tan apoyado hizo que se relajara y que demostrase la valía por la que se jugaban tanto.

