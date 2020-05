La semana pasada se confirmaba que 'Hércules' será el próximo clásico de animación de Disney que contará con una nueva versión en acción real. Así, tras 'Aladdin', 'El rey león' y 'Mulán' junto con 'La Sirenita', que están por estrenarse, el siguiente al que veremos en carne y hueso será al semidiós hijo de Zeus.

Pocos son los datos que se saben por el momento salvo que David Callaham será el encargado del guión y la producción correrá de parte de los hermanos Russo, Joe y Anthony.

Ahora, los directores de 'Vengadores: Endgame' han ofrecido una entrevista a 'Collider' donde han hablado de cómo llegaron al proyecto: "Tanto nosotros como nuestros hijos somos fans de Hércules", dijo Anthony. "Habíamos oído que Disney estaba interesado en volver a hacerla y estamos enamorados de la original. Hicimos un caso sobre por qué sentíamos que era lo mejor producir esta película y aquí estamos".

Hasta el momento, la mayoría de remakes que se han hecho de las películas de Disney han sido muy literales con respecto a la versión original. Algo que parece ser no sucederá con 'Mulán' ya que la nueva cinta se basará en la leyenda china que inspiró a la película de animación.

Sobre esto, los hermanos Russo han declarado que ellos también van a hacer algunos cambios con respeto al film que ya vimos en 1997: "Bueno, creo que siempre tienes que traer algo nuevo porque, desde nuestra perspectiva como narradores de historias, no nos obliga a hacer una traducción literal. Ya lo hemos hecho con nuestras películas de Marvel. No hacemos traducciones literales de los cómics porque creemos que si quieres esa historia puedes ir a leerla. Vamos a contarte una historia diferente. Creo que haremos algo similar al original e inspirado en él, pero también aportaremos algunos elementos nuevos".

Por último, lo que no tienen muy claro es cómo se tratará el tema musical: "No podemos decir de una forma u otra", dice Anthony. Pero que no cunda el pánico porque tienen claro que "la música ciertamente será parte de esto".

