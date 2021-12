¿Su hermano Leon? La broma de Chris Hemsworth que a muchos les ha costado entender

El cambio físico de Liam Hemsworth en los últimos meses es más que evidente. El pequeño de los Hemsworth ha ganado muchísima masa muscular, y seguro que su famoso hermano le ha ayudado en este reto. Hace solo unas horas Chris, el eterno Thor del cine, publicaba una foto que sembraba la duda. ¿Quién era ese chico que sale con él en las imágenes?

Muchos se han hecho la misma pregunta, y es que junto a un cada vez más musculado Chris Hemsworth, cuya evolución puedes ver en el vídeo de arriba, aparecía un chico que parecía Liam pero, ¿era realmente él?

"Siempre es genial interactuar con mis fans. He conocido a este joven recientemente, y me ha recordado a mi yo más joven. No en apariencia, sino simplemente en una actitud realmente ambiciosa. Insistió en el parecido y le aseguré que nadie más tiene este aspecto. Fue un placer conocerte Leon, buena suerte en el futuro @liamhemsworth", escribía Chris.

Sí, resulta bastante evidente que Chris se refiere a su hermano pequeño, Liam Hemsworth, pero el mundo está lleno de gente despistada. No son pocos los comentarios que resaltan que Leon se parece mucho a Liam Hemsworth, ¡tanto tanto que es él!

Hasta el propio fotógrafo de la sesión de fotos bromea sobre el tema en los comentarios del post: "Leon también es un gran tipo, aunque no estoy seguro de quién tiene mejor acento australiano", escribe Jasin Boland.

El día que Chris Hemsworth pensó que lo habían despedido de Marvel

En el libro, 'The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe', Chris Hemsworth confesó cómo se enteró de la ausencia de Thor en 'Civil War': "Recuerdo estar en la gira de prensa de 'Vengadores: Era de Ultrón', y todo el mundo hablaba de 'Civil War'".

En ese momento, el actor desconocía este nuevo proyecto: "Yo decía: '¿Qué es Civil War? Pregunté: '¿Están haciendo un proyecto paralelo o algo asi?' Y me dijeron: 'Oh, no, Capitán América, ¿sabes? La siguiente es 'Civil War'".

"Y yo dije: 'Espera… ¿Iron Man está en eso? Y fue como, 'Sí pero no está sólo Iron Man. Está Visión (Paul Bettany). Está SpiderMan (Tom Holland)…", cuenta, transmitiendo ese sentimiento de quedar "de lado".

"Pero Marvel dijo, 'tú estás haciendo tus propias cosas'", asegura en el libro el actor, probablemente refiriéndose a la preparación de 'Thor: Ragnarok', que terminaría por ser también una de las más aclamadas de la franquicia. "Pero en ese momento pensé, 'Esto es todo. Me están echando'", admite el actor.

