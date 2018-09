El hermano de James Gunn devuelve la esperanza sobre 'Guardianes de la Galaxia 3'

El Universo de Marvel está en un estado de cambio tras los hechos ocurridos en 'Vengadores: Infinity War', que afectarán irrevocablemente a 'Vengadores 4'. La galaxia tembló con el chasquido de Thanos (Josh Brolin) que se llevó a su paso a muchos de los personajes más queridos de MCU, la ira del villano no solo afectó a los 'Vengadores' también a los 'Guardianes de la Galaxia', cuyo futuro es tan incierto cómo saber quienes son los superhéroes que volveremos a ver en la cuarta entrega de 'Vengadores'.

Ahora, Sean Gunn (Rocket) ha arrojado luz sobre 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3', al revelar que Kraglin (Sean Gunn), al que sólo vimos en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2', podría haber sobrevivido al chasquido: "Creo que puedo decir esto, no creo que la historia de Kraglin haya terminado todavía. Creo que los fanáticos, al menos, sabrán qué pasa con Kraglin, aunque no puedo compartir eso ahora", las palabras el actor, recogidas por Tulsa World, son emocionantes. Aunque no sea una confirmación oficial, Gunn parece indicar que veremos a su personaje en 'Vengadores 4'.

Si tenemos en cuenta todos los héroes que se esfumaron como el polvo, cualquier ayuda del exterior sería poca, por lo que puede que Kraglin regrese para echar una mano.

Aunque el futuro próximo de 'Guardianes' es muy incierto, quizá algún día descubramos qué pasará finalmente con la tercera entrega. De momento, todo apunta a que 'Doctor Strange' la sustituya en el calendario de estrenos, mientras que Disney termina de decidir qué hacer con la cinta.

A pesar de todo esto, el actor no pierde la esperanza de que el libreto de James Gunn sea finalmente utilizado: "No sé realmente en qué estado está 'Guardianes 3'. Solo sé que Disney todavía quiere hacer la película. Sé que tienen toda la intención de usar el guión que escribió mi hermano. Sé que no debe ser fácil para ellos encontrar otro director, pero sí que tienen planes para hacer el filme".