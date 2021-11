La hermana de Natalie Wood culpa al marido de la actriz, Robert Wagner, de su muerte hace 40 años: "Lo hizo"

Natalie Wood se convirtió en actriz siendo una niña y antes de cumplir 25 años había sido nominada hasta tres veces a los Oscar por 'Rebelde sin Causa', 'Esplendor en la hierba' y 'Amores con un extraño'. Aunque una de sus cintas más recodadas fue 'West Side Story' donde encarnaba a la inolvidable Maria.

Pero, más allá de su carrera, si hay algo por lo que será siempre noticia Natalie Wood es por su muerte. El cuerpo de la actriz era encontrado sin vida el 29 de noviembre de 1981 en las aguas del Pacífico a los 43 años. Ahora, se cumple el 40 aniversario de esta tragedia de la que tanto se ha especulado.

En un principio se declaró que Wood murió ahogada tras caerse del yate en plena madrugada pero todo lo que sucedió esa noche ha sido cuestionado por testigos, personas cercanas y medios de comunicación.

Ahora, la hermana de la actriz, Lana Wood, ha publicado 'Little Sister: My Investigation Into the Mysterious Death of Natalie Wood'. Un libro que está entre medias de ser unas memorias y un nuevo enfoque en la investigación de este suceso.

Así, en una conversación reciente de Lana Wood con el medio 'New York Post' es rotunda al afirmar que el culpable de la muerte de su hermana no es otro que Robert Wagner, el marido de Natalie: "No creo que haya sido premeditado", afirma. "Pero eso no significa que no crea que él lo hizo: ¡por supuesto que lo hizo!".

Lana Wood, hermana de Natalie Wood | Getty

La relación de Natalie Wood con Robert Wagner

Fue en 1956 cuando Natalie Wood conoció a Robert Wagner. Entonces ella tenía solo 16 años y el 26, una década más. A pesar de ser una adolescente Wood ya era toda una estrella del cine. Mientras que Wagner era un galán de televisión.

Un año después de conocerse, el 29 de diciembre de 1957 se casaron convirtiéndose en una de las parejas más importantes de Hollywood. Aunque su relación estuvo llena de altibajos y se separarían en 1962.

Ambos rehicieron su vida con otras personas. Natalie se casó con el representante, productor y guionista Richard Gregson con quien tuvo a su hija Natasha Gregson Wagner. Mientras que Wagner se casó con Marion Marshall con quien también tuvo una hija, Katie Wagner.

Peor, diez años después de divorciarse Natalie Wood y Robert Wagner volverían a darse una nueva oportunidad y se casarían de nuevo. Unión de la que nació su única en común Courtney Brooke Wagner.

Natalie Wood | Getty

La muerte de Natalie Wood

La causa de la muerte de Natalie Wood sigue siendo un misterio 40 años después de los acontecimientos. Lo que se sabe es que Robert Wagner y Natalie Wood invitaron al actor Christopher Walken, con quien Wood acababa de terminar de rodar 'Breinstorm', a pasar el fin de semana de Acción de Gracias a su yate.

Un yate llamado Spledor, en honor a la película de Natalie Wood 'Esplendor en la hierba'. La pareja, Walker y el capitán del barco Dennis Tavern cenaron esa noche en una restaurante donde el alcohol no faltó en ningún momento. Tras la velada se trasladaron al yate y de madrugada Robert Wagner haría una llamada radiofónica avisando de la desaparición de Natalie Wood.

Christopher Walken | Gtres

Unas horas después llegarían al yate el capitán del puerto, Goug Oudin, donde encontraron una botella rota en el salón y el camarote de Robert Wagner completamente desordenado. Además, faltaba uno de los botes y los tres testigos declararon que Natalie se había marchado en él.

El bote y la bata de Natalie fueron encontrados de madrugada mientras que el cuerpo de la actriz aparecería en las aguas de Isla catalina, a 23 kilómetros de Los Ángeles. Al parecer Natalie se habría ido en el bote a consecuencia de una discusión entre Robert Walker y Christopher Walken. Pero la hora de la muerte de la intérprete se certificó a las 12 de la madrugada lo que provocó numerosos rumores sobre por qué Robert Wagner tardó tanto en avisar de lo sucedido.

Así, durante años los medios de comunicación los mostraron como un posible culpable de lo que le pasó a Natalie Wood. Pero tras décadas con la misma versión Robert Wagner fue nombrado en 2018 "persona de interés" en el caso, reabierto por la Policía de Los Ángeles en 2011 después de que el capitán del barco publicara un libro en el que detallaba una acalorada discusión entre la pareja esa misma noche.

Seguro que te interesa:

La hermana de Natalie Wood asegura que Kirk Douglas violó a la actriz y Michael Douglas se pronuncia