La hermana de Natalie Wood asegura que Kirk Douglas violó a la actriz y Michael Douglas se pronuncia

Natalie Wood empezó su carrera como actriz siendo muy joven y pronto se convirtió en toda una estrella tras protagonizar películas tan icónicas como: 'Rebelde sin causa' o 'West Side Story', entre muchas otras.

Pero la vida de la actriz no fue nada fácil y con solo 43 años moría en extrañas circunstancias tras encontrar su cuerpo sin vida en las aguas de isla de Catalina, cerca de Los Ángeles, donde estaba en un yate junto a su marido Robert Wagner y el actor Christopher Walken. Aquí puedes leer lo que dijo su esposo de su muerte 40 años después y sospechoso de su muerte.

Pero, además de las extrañas circunstancias de su muerte, hay otro asunto muy oscuro en su vida del que siempre se ha hablado. Y es que, parece ser que Wood fue violada cuando solo era una adolescente por uno de los actores más famosos de aquel momento. Y, ahora, su hermana Lana Wood, también actriz y productora de cine, ha revelado que este hombre fue Kirk Douglas.

Natalie Wood y su hermana Lana Wood | Getty

Ha sido a través de un libro llamado 'Little Sister: My Investigation Into the Mysterious Death of Natalie Wood' donde Lana cuenta este terrorífico suceso de la vida de su hermana. Bien es cierto que el nombre de Kirk siempre había sonado como posible autor de esta violación pero nunca nadie del círculo cercano de Natalie Wood lo había confirmada, hasta ahora.

Tanto se ha llegado a especular al respecto de ésto que tras la muerte de Kirk Douglas el 5 de febrero de 2020 a los 103 años el nombre de Natalie Wood fue tendencia también en Twitter.

Así recuerda Lana Wood el día de los hechos

Todo sucedió en un verano de 1955 cuando Natalie tenía alrededor de 16 años. Lana Wood, entonces de unos 8 años, acompañó a su madre, Maria Zakharenko, y su hermana, Natalie Wood, al famoso hotel de Los Ángeles Chateau Marmont.

Alí, la madre de Natalie había concertado una cita don Kirk Douglas para que la carrera de Natalie como actriz despuntara: "Muchas puertas podrían abrirse para ella, con solo un gesto de su famosa y hermosa cabeza en su nombre", explica Lana que pensó su madre, tal y como recoge el medio 'AP'.

Lana Wood, hermana de Natalie Wood | Getty

"Recuerdo que Natalie se veía especialmente guapa cuando mamá y yo la dejamos esa noche en la entrada de Chateau Marmont", declara Lana Wood antes de dejar a su hermana con Kirk Douglas.

Para después decir: "Parecía que pasó mucho tiempo antes de que Natalie regresara al coche y me despertara cuando cerró la puerta de golpe”, escribe. "Estaba horrible, muy despeinada y muy alterada, y ella y mamá empezaron a susurrarse urgentemente. Realmente no pude escucharlos o entender lo que estaban diciendo. Al parecer, algo malo le había sucedido a mi hermana, pero fuera lo que fuera, aparentemente yo era demasiado joven para que me lo contaran".

No fue hasta años después que Natalie Wood le contó a Lana lo que realmente pasó esa noche de verano de 1955: "Él me lastimó Lana", afirma que le dijo la actriz. "Fue como una experiencia extra-corporal. Estaba aterrorizada, confundida", añadía.

Wood explica que entonces su madre le dijo a Natalie: "Aguanta", ya que temían que la carrera de la actriz terminase si hacían publica la violación.

Lana Wood afirma que le confesó a su hermana que nunca diría nada al respecto pero, ahora con 75 años, considera que ha llegado el momento de que esto salga a la luz: "Sin nadie todavía a quien proteger, estoy segura de que ella me perdonará por finalmente romper esa promesa"

La versión de Kirk Douglas de lo sucedido con Natalie Wood

Ante el revuelo que se ha formado por la afirmación de Lana Wood ante lo sucedido el hijo de Kirk Douglas, Michael Douglas, ha emitido un comunicado a través de su publicista donde dice simplemente: "Que ambos descansen en paz".

Kirk Douglas en lo más alto de su carrera | Getty

Pero hace años Kirk Douglas habló sobre el tema en sus memorias 'The Ragman's Son'en 1988. En el libro Douglas dice sobre Natalie esa noche que era "una niña bonita con una chaqueta de gamuza saltó" y saltó hacia él.

"'Oh, Sr. Douglas, ¿podría firmar mi chaqueta?'", decía Kirk que Natalie le dijo. "Como estaba obligado, la mujer que conducía se bajó y la presentó. 'Esta es mi hija. Ella también hace películas. Su nombre es Natalie Wood. Esa fue la primera vez que conocí a Natalie. La vi muchas veces después, antes de que muriera en ese cruel accidente".

