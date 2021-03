La película de terror 'Hereditary' consagró en 2018 a su director Ari Aster y se convirtió en un clásico instantáneo del género con gran acogida entre crítica y público.

Una pieza clave de la cinta fue la participación de Milly Shapiro, la joven de 16 que dio vida a Charlie, el inquietante personaje de la hija con un curioso hobby de mutilar animales y con un escalofriante chasquido de lengua.

Ahora Milly, que se ha convertido en toda una estrella de TikTok, se ha sincerado sobres cómo le afectó en su vida la caracterización que le pusieron en la película. La actriz padece en la vida real una condición hereditaria llamada Síndrome de Treacher Collins, una malformación craneofacial congénita que da un aspecto diferente a su rostro.

Siguiendo una tendencia de la red social, la actriz cuenta su experiencia:

"Salir en una película e interpretando a un personaje donde intencionadamente te hacen lucir tu peor aspecto posible y entonces hay millones de personas viéndola", escribe Milly mientras canta en playback la letra de la canción que suena.

"Creo que esto me está afectando mentalmente, que toda esta mierda me va a traer problemas. Creo que esto me va a joder viva", dice la letra de la canción.

Además, Shapiro compartía el TikTok con la siguiente frase en su perfil: "Solo recuerdo que cuando salió el tráiler uno de los comentarios más repetidos en el top tres era lo fea que estaba hahahahahahahjzjsja vive ríe ama", escribe resignada.

Si no has visto la película, puedes ver varias escenas de Milly en el tráiler de arriba.

