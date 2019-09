Como sabrás Disney está preparando una versión en acción real de 'La Sirenita', y aunque ya parecen haber encontrado a Ariel (Halle Bailey), el personaje de Eric sigue estando vacante aunque se rumoreó que Harry Styles podría interpretarlo.

En mitad de toda esta situación, Henry Cavill ha publicado una imagen con la que demuestra que, si alguien de carne y hueso está preparado para ser el príncipe Eric, ese es él.

Y no, no estamos exagerando ni un poco, sus seguidores, impactados por la foto, así se lo han hecho saber en sus comentarios. Y si no te lo crees, dale al play y alucina con la imagen.

