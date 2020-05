Tras su última interpretación como Superman en 'Liga de la Justicia' la continuación de Henry Cavill en el papel ha quedado en el aire. Y ahora parece que muchos seriéfilos han encontrado a su perfecto sucesor en David Corenswet, el joven protagonista de 'Hollywood', la nueva serie de Ryan Murphy para Netflix.

No es la primera vez que David trabaja para Ryan Murphy, es que ya le pudimos ver en su anterior serie, 'The Politician', pero se puede decir que 'Hollywood' ha sido su gran salto a la popularidad. Tras ver la serie, muchos han pensado que el actor es perfecto como el nuevo Superman.

En 'Hollywood', David Corenswet interpreta a Jack Costello, un personaje ficticio que sería una amalgama de grandes figuras del celuloide como Marlon Brando y James Dean. Jack llega a Los Angeles tras luchar en la guerra junto a su mujer, embarazada de gemelos, y en busca del sueño de triunfar en la meca del cine.

En una entrevista hace unos meses a Entertainment Weekly, David ya fantaseó con la idea de convertirse en Superman: "El papel me llamó la atención mucho antes de que mis seguidores lo señalasen. Definitivamente mi ambición es interpretar a Superman. Me encantaría que alguien le diese un enfoque optimista al personaje. Adoro la versión oscura de Henry Cavill, pero me encantaría que la próxima fuese muy colorida y optimista".

La razón por la que Ben Affleck intimidaba a Henry Cavill en 'Batman v Superman'