El Universo Cinematográfico de DC que comenzó con Henry Cavill ha tenido algunos obstáculos en el camino, y en la actualidad el éxito de 'Joker' o el desarrollo de 'The Batman', ambas completamente aisladas de ese mundo interconectado, hace pensar a los fans que no veremos más películas en esta línea.

La salida de Ben Affleck parece clara, y Gal Gadot tiene su futuro asegurado como Wonder Woman con su secuela pendiente de estreno, pero, ¿qué hay del Superman de Henry Cavill? Muchos daban por terminada la etapa de Cavill como Vigilante de Gotham, pero parece que estaban equivocados. En un íntimo reportaje con Men's Health, el actor se ha sincerado sobre todas estas especulaciones. Y frente a los rumores de que su tiempo como Superman ha terminado, el entrevistador asegura que incluso la duda frustra a Cavill.

"La capa está en el armario. Todavía es mía", asegura.

"No me voy a quedar sentado calladito en la oscuridad mientras pasan todas estas cosas. No he dejado el papel. Aún tengo mucho que darle a Superman. Mucha historia que contar. Mucha verdad real y profunda con la honestidad del personaje que quiero abordar. Quiero reflexionar los cómics. Eso es importante para mí. Se puede hacer mucha justicia con Superman. El estatus actual es: ya lo verás".

Se puede decir más alto, pero no más claro. ¿Qué historias te gustaría que explorara el Superman de Cavill en el futuro?

