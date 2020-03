'Hellboy' regresará con un reboot sin Guillermo del Toro ni Ron Perlman y con una estrella de 'Stranger Things'

El creador de Hellboy, Mike Mignola, ha anunciado en las redes sociales que hay un reboot con el personaje como protagonista en camino, protagonizada por el actor de 'Stranger Things' David Harbour y que será calificada como R (películas para mayores de 17 años, pero los menores pueden acudir acompañados de un adulto).

El director Neil Marshall se encargará del proyecto, por lo que Guillermo del Toro definitivamente no tendrá nada que ver con este nuevo Hellboy.

Poco después de este anuncio The Hollywood Reporter ha podido confirmar que la productora Millenium estaba en negociaciones para hacerse cargo de la película, que por ahora tiene como título de trabajo 'Hellboy: Rise of the Blood Queen'. Además han añadido que tampoco Ron Perlman, protagonista de la anterior cinta, trabajará en esta.