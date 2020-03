Hellboy se ha pasado con los batidos de proteínas en su primera imagen oficial

Tras el indiscutible éxito de 'Stranger Things', David Habour (el sheriff de la serie) se pondrá en la piel de Hellboy. Tal vez las películas de del Toro no llegaran a triunfar como muchos esperaban; pero, sin duda, Ron Perlman se ganó una más que decente legión de fans que siguen decepcionados por no tener un cierre de trilogía. Por lo que el actor se enfrenta a dos complicadas tareas: Convencer lo suficiente para crear una saga en plena época de saturación superheroica y, por otro lado, no decepcionar a todos esos seguidores que mirarán con lupa la nueva adaptación.

Neil Marshall ('Juego de tronos', 'Hannibal') estará detrás de las cámara. La clasificación R de la película anticipa una cinta mucho más violenta que las dos anteriores, suponiendo una nueva oportunidad para ser lo más fiel posible a su fuente original. La audiencia empieza a cansarse de las películas "para toda la familia" y lo ha demostrado con las exitosas 'Deadpool' y 'Logan'. La expectativas suben y la primera imagen oficial del personaje demuestra que no es buena idea meterse con este Hellboy. Su similitud con el de Perlman es bastante palpable, aunque sin duda este ha pasado más horas en el gimnasio.

Habrá que esperar hasta 2019 para ver el resultado. Ian McShane, Milla Jovovich, y Daniel Dae Kim (sustituyendo a Ed Skrein) acompañarán a Harbour en el remake. ¿Preparados para volver al infierno?