"¡Sí, lo he hecho!": El cambio de imagen radical con el que Bryce Dallas Howard dice adiós a 'Jurassic World'

Bryce Dallas Howard tiene el pelo de un precioso tono pelirrojo natural. Pero parece que, con todo el tiempo que ha tenido que llevar este color por las exigencias del guión de 'Jurassic World', ha acabado un poco harta, y ha decidido dar un giro radical a su imagen, sorprendiendo a todo el mund.

Así lo ha contado la compañera de Chris Pratt en la saga jurásica en su cuenta de Instagram. "¡Es verdad, lo he hecho! Después de años con el corte y el color de Claire en 'Jurassic World' me he teñido el pelo de rosa. Inicialmente me lo teñí de este color después de rodar la primera película de 'Jurassic World' en 2014 para una clase de sociología a la que fui en la UCLA que se llamaba 'Hip and cool: Un estudio de distinción y exclusión. La historia del Hipster'.

Hice un estudio de campo tengo´ratico que observaba a los hipsters en su 'hábitat natural' y pensé que era apropiado sumergirme en la experiencia. Esta vez, me he teñido el pelo para celebrar el cierre de un capítulo y el comienzo de otro, ¡y qué mejor manera que con un nuevo pelo!.

El hecho de que esta aventura de 'Jurassic World' esté llegando a su fin me invade en oleadas. Esta ha sido una experiencia preciosa que siempre la llevaré conmigo. Gracias Charlie Rogers (@charlierogershairandmakeup) por darle a Claire un pelo increíble en 'Jurassic World: Dominion' y por un corte y color de despedida increíble: ¡puedes hacer cualquier cosa!".