¿Hay vida después de las sagas?

Saga ‘Crepúsculo’

La saga vampírica basada en las novelas de Stephenie Meyer ha supuesto un trampolín para muchos jóvenes actores. Sus protagonistas, Robert Pattinson y Kristen Stewart, han visto cómo de la noche a la mañana se convertían en auténticos ídolos de masas. Nuevos proyectos como protagonistas más allá de la saga que les dio la fama no han tardado en aparecer. Pattinson ha colaborado con Pierce Brosnan, Reese Witherspoon, UmaThurman y Christina Ricci entre otros, mientras que Stewart ha protagonizado películas junto a Ryan Reynolds, Dakota Fanning, ViggoMortensen y CharlizeTheron.

Este viernes Taylor Lautner, más conocido cono el hombre lobo Jacob, estrena 'Sin salida', un thriller de acción en el que intentará buscar su verdadera identidad.

Saga ‘Harry Potter’

Una de las sagas más longevas y exitosas del cine juvenil actual que también ha sido una verdadera cantera para sus protagonistas. Su protagonista Daniel Radcliffe será el protagonista absoluto de la cinta de terror ‘TheWoman in Black’, donde interpretará a un joven abogado que se enfrenta a un fantasma en un remoto pueblo inglés. El papel de Emma Watson como Hermione también le ha ayudado aumentar considerablemente su popularidad y, además de ser la imagen de prestigiosas firmas de moda será protagonista absoluta de dos largometrajes en 2012, 'The Perks of Being a Wallflower' y 'Les Misérables'.

‘La Guerra de las Galaxias’

No todas las sagas lanzan a sus protagonistas al estrellato, a veces estos jóvenes actores sufren una suerte desigual dentro de la misma saga. Es el caso de ‘La Guerra de las Galaxias’. Mark Hamill, que interpreta al protagonista de la saga Luke Sky walker, ha dedicado la mayor parte de su carrera al doblaje, mientras que Harrison Ford vio como su papel de Han Solo lo catapultaba al estrellato.

Después de ‘La Guerra de las Galaxias’, Ford ha protagonizado innumerables éxitos junto a los más grandes del cine. El mayor éxito reciente de Mark Hamill viene del cameo que realizó en Jay y Bob el Silencioso Contraatacan parodiando la trilogía que le dio la fama.



‘Regreso al Futuro’

De nuevo nos encontramos ante una mítica saga que llevó a su protagonista a lo más alto. Michael J. Fox consiguió no sólo encandilar al público con su papel de Martin McFly, sino continuar con una carrera meteórica en el cine y la televisión.

‘Scream’

Todos conocemos a Courteney Cox por su papel en la serie Friends, pero su participación en ‘Scream’ la ha llevado a las pantallas de los cines en todo el mundo. Lo mismo le sucedió a Neve Campbell, que vio consolidada su carrera en el cine gracias a esta cinta de terror. En 2011 se estrenó la cuarta parte y ya se prepara la quinta, ¿veremos de nuevo a Courtney Cox y Neve Campbell en el reparto?

‘Se lo que hiciste el último verano’

La cazadora de fantasmas más conocida de la televisión consiguió abrirse camino en el mundo del celuloide gracias a esta saga de terror. Participó en las dos primeras películas de la saga, convirtiéndose en la reina absoluta de este slasher.

‘El Señor de los Anillos’

Antes de interpretar al valeroso arquero Legolas en esta saga, Orlando Bloom era un completo desconocido para el público. Parece que le cogió el gusto a las sagas, ya que otra de sus actuaciones más rentables vino de la mano de la millonaria franquicia de ‘Piratas del Caribe’.