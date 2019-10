Hace solo unos días se hizo pública la batalla legal que Jeremy Renner mantiene con su exmujer, Sonni Pacheco, que le acusa de amenazarla de muerte y de disparar en su casa, además de denunciar su abuso de alcohol y drogas.

Ambos luchan ahora por la custodia de su hija Ava, de 6 años, y Renner ha emitido un comunicado en el que ha negado todas las acusaciones.

Ahora, fuentes cercanas a Marvel han empezado a circular el rumor de que la gran factoría Disney se estaría planteando sustituir al actor de 'Vengadores: Endgame' en su serie en solitario, 'Hawkeye'. No sería la primera vez que la empresa intenta desligarse de una posible mala imagen como ya demostró con el despido de James Gunn.

Medios como We Got This Covered o el escritor Daniel Richtman coinciden en la información aunque insisten en que nada está decidido y que se trata de unas primeras conversaciones internas.

