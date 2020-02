Has estado viendo mal todos los estrenos de Marvel y esta guía definitiva te lo demuestra

Has ido a cada estreno y has contribuido al negocio de las palomitas en las salas de cine. Tu estantería no puede soportar más peso con el merchandising de la saga y tus seres queridos te piden que dejes de comprar ropa de Marvel. Ahora bien, la Casa de las Ideas no ha estrenado sus películas en el orden que tocaba. Hemos tenido que ir ordenando cronológicamente los eventos para no perdernos, ya sea en la gran pantalla o en la pequeña. Pero podéis dejar de sufrir, tenemos la lista más minuciosa para seguir el orden cronológico de los eventos del MCU. Aquí la tenéis:

-FASE 1-

1. Capitán América: El primer Vengador

2. Agent Carter (temporada 1)

3. Agent Carter (temporada 2)

4. Agent Carter (clip en el DVD de Iron Man 3)

5. Iron Man

6. Iron Man 2

7. El increíble Hulk

8. El Consultor (clip en el DVD de Thor)

9. Algo divertido ocurrió de camino al martillo de Thor (clip en el DVD de Capitán América: El primer Vengador)

10. Thor

11. Los Vengadores

12.Capítulo 47 (clip en el DVD de Los Vengadores unidos)

-FASE 2-

13. Iron Man 3

14. All Hail the King (clip en el DVD de Thor: El mundo oscuro)

15. Agents of SHIELD (temporada 1, eps 1-7)

16. Thor: El Mundo Oscuro

17. Agents of SHIELD (temporada 1, eps 8-16)

18. Capitán América: El Soldado de Invierno

19. Agents of SHIELD (temporada 1, eps 17-22)

20. Guardianes de la Galaxia

21. Guardianes de la Galaxia Vol 2

22. Daredevil (temporada 1)

23. Agents of SHIELD (temporada 2, eps 1-10)

24. Jessica Jones (temporada 1)

25. Agents of SHIELD (temporada 2, eps 11-19)

26. Vengadores: La era de Ultrón

27. Agents of SHIELD (temporada 2, eps 20-22)

28. Daredevil (temporada 2, eps 1-4)

29. Luke Cage (temporada 1, eps 1-4)

30. Daredevil (temporada 2, eps 5-11)

31. Luke Cage (temporada 1, eps 5-8)

32. Daredevil (temporada 2, eps 12-13)

33. Luke Cage (temporada 1, eps 9-13)

34. Ant-Man

35. Agents of SHIELD (temporada 3, eps 1-10)

-FASE 3-

36. Agents of SHIELD (temporada 3, eps 11-19)

37. Iron Fist (temporada 1)

38. Capitán América: Civil War

39. Agents of SHIELD (temporada 3, eps 20-22)

40. Agents of SHIELD (temporada 4, eps 1-6)

41. Doctor Strange

42. Agents of SHIELD (temporada 4, eps 7-8)

43. Agents of SHIELD: Slingshot (temporada 1, eps 1-6)

44. Agents of SHIELD (temporada 4, eps 9-22)

45. Spider-Man: Homecoming

46. The Defenders (temporada 1)

47. Thor: Ragnarok

48. Black Panther

49. Vengadores. Infinity War

El gran crossover de superhéroes será el punto álgido del universo Marvel, pero no todo acabará ahí. Después de verla por fin el 27 de abril nos seguiremos preparando para lo que viene:

- Ant Man y la Avispa - julio de 2018

- Capitana Marvel - 2019

- Vengadores 4 - 2019

- Secuela de Spider-Man sin título

- Guardianes de la Galaxia Vol. 3