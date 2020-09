¿Harry Styles en el Universo Marvel? Este es el personaje de 'X-Men' que interpretaría el cantante

Después de 'One Direction', Harry Styles ha continuado con la música en solitario, cosechando grandes éxitos, pero no es lo único con lo que se ha atrevido el polifacético artista.

El joven de 26 años también ha querido probar suerte con la interpretación, aunque está siendo bastante cuidadoso con los proyectos que elige, empezando su carrera con la anterior película de Christopher Nolan, 'Dunkerque'.

Y ahora, Styles podría ser la opción que el Universo Marvel tiene en mente para uno de los personajes que introduciría el nuevo grupo de los X-Men, que ahora que Disney ha comprado sus derechos, se esperan antes o despúes.

El personaje para el que lo han valorado según We Got This Covered, sería Pyro, uno de los mutantes de la academia del profesor Xavier, que controla el fuego. Aunque nada está decidido para el artista, seguro que a muchos de sus fans les gustaría verlo en acción.

Seguro que te interesa

¿Henry Cavill como Lobezno? Así sería su transición de Superman a un X-Men