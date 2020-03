Harry Styles habla sobre cómo fue trabajar para Chistopher Nolan en 'Dunkerque'

Harry Styles debutará en la gran pantalla con 'Dunkerque', el nuevo proyecto cinematográfico que dirige el mítico Cristopher Nolan y que tiene previsto su estreno el próximo 21 de julio. El cantante, que acaba de estrenar disco en solitario, se ha aventurado en esta nueva película bélica y por lo que se ve no ha sido nada fácil.

Harry Styles ha concedido una entrevista a Little White Lies donde ha hablado de cómo fue la experiencia del rodaje.

"Una semana antes de comenzar el rodaje, la productora Emma Thomas me llamó y me dijo: 'Por cierto, se me olvidó preguntar... ¿Sabes nadar, verdad?'. Fue un alivio saber que podía porque había mucha natación en la cinta. Sin embargo, por mucho que me entrené para ello, rodar en el agua durante una hora con ropa fue una experiencia agotadora".

Además Harry habló de cómo fue trabajar con un director de la talla de Cristopher Nolan.

"Es muy difícil quejarse porque sabes que ha estado allí más tiempo que tú. Sabes que es el primero en llegar y sabes que va a ser el último en irse".

¿Estará Harry Styles al mismo nivel como actor que como cantante?