Harry Styles habla por primera vez de su papel en Marvel y 'Eternals'

'Eternals' era la gran nueva apuesta de Marvel para la Fase 4 de su Universo y la película no ha decepcionado.

La expectación en torno a la historia, por ser desconocida antes en el MCU, ha sido mucha, y desde su estreno los detalles y teorías sobre su futuro no han parado.

Sus propios guionistas revelaban recientemente que estaban ya preparando una posible precuela con los personajes, pues se abre un mundo de posibilidades.

Pero si hay un personaje que promete de cara al futuro es Eros, a quien por sorpresa da vida Harry Styles y que se ha presentado en la esperada escena postcréditos.

Eros es el hermano pequeño de Thanos, el mismísimo Titán Loco, y se presenta en la nave de los Eternos dispuesto a ayudarles en su misión de buscar más como ellos en el universo.

Ahora Styles ha roto su silencio sobre su sonada primera aparición en Marvel en su reportaje con Dazed Digital.

"Solo salgo justo al final. Pero quién no creció queriendo ser un superhéroe, ¿verdad? Fue una experiencia genial y estoy tan agradecido de poder haber trabajado con Chloé", asegura.

"Me gusta ponerme retos y hacer cosas diferentes y películas que definitivamente siento fuera de mi zona de confort. Vengo de la música donde no creo que nadie realmente sepa cómo funciona, ¡pero de alguna manera es mi zona de confort! Pero en el cine, cuando aparezco, soy el nuevo. No he sido actor mucho tiempo y eso es muy guay, siento que he aprendido mucho y la vida va de aprender", añade con humildad.

Quién es Eros en Marvel

A pesar de que Harry Styles tan solo aparece en una de las dos escenas post-créditos de 'Eternals', ya hay muchos fans que empiezan a teorizar sobre el rol que tendrá en la Fase 4 del MCU. Pero, ¿Quién es Eros?

Esta también ha sido otra de las grandes incógnitas, pero por suerte en los cómics tenemos mucho a cerca de este personaje. Evidentemente lo que más impacta de este personaje es conocer que es el hermano de Thanos.

A pesar de su parentesco, en los cómics Eros odia a Thanos después de que este asesinara a su madre. Por ello Eros considera a Thanos un enemigo. Sus poderes son similares a los que poseen los Eternos, ejerciendo fuerza y poderes de energía cósmica. Ahora solo falta esperar para ver que impacto tendrá en el MCU el personaje de Styles.

