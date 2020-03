Harry Styles habla sobre cómo vivió el duro rodaje de 'Dunkerque' con Christopher Nolan

Harry Styles ha tenido tiempo para dejar su exitosa carrera musical a un lado y arriesgarse a interpretar a uno de los personajes de 'Dunkerque', el nuevo proyecto de Cristopher Nolan.

El actor ha concedido una entrevista a un programa de Radio 2 de la BBC, Saturday Breakfast with Dermot, donde ha revelado que esta película ha sido uno de los desafíos más importantes de su carrera.

"Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Sinceramente, fue increíble y un verdadero desafío. Creo que la película va a ser muy grande. Creo que Cristopher Nolan es increíble. Fue bastante sorprendente estar involucrado en todo el proyecto."

Además Harry ha declarado que le encantó poder probar cosas nuevas y salir de su zona de confort.

"Me encantó poder estar lejos de mi zona de confort. Me hacía sentir muy bien no tener ni idea de lo que estaba haciendo".

'Dunkerque' es el nuevo proyecto cinematográfico de Christopher Nolan, ambientado en la operación de evacuación de tropas aliadas del territorio francés en 1940 y durante la Segunda Guerra Mundial. Además de Harry Styles, el reparto lo completan Cillian Murphy, Tom Hardy y Kenneth Branagh. La película llegará a los cines el próximo 21 de julio.