La saga mágica 'Harry Potter' marcó un antes y un después en la vida de millones de jóvenes, que vieron crecer al trío de amigos formado por Hermione, Ron y Harry a través de la pantalla de sus televisiones.

Sin embargo, las cintas no solo cambiaron la vida de sus fans, sino también la de sus protagonistas, que encontraron la fama internacional en su infancia a una temprana edad.

Desde que terminó la saga de películas, sus protagonistas han emprendido el rumbo hacia proyectos muy distintos, Emma Watson por ejemplo protagonizó 'La Bella y la Bestia'. Pero los rumores para continuar la historia con secuelas, precuelas o series de televisión no cesan. Incluso Rupert Grint reveló cuál sería su condición para volver.

Asímismo, son muchos los detalles que han salido a la luz con los años de cuando se grabaron las películas, como por ejemplo la "axfisiante experiencia" que fue para el actor de Ron dar vida a su personaje. Pero no es la única curiosidad que te traemos al respecto, sigue leyendo que te vas a sorprender.

Compró una granja con el dinero que ganó en 'Harry Potter'

Según Celebrity Net Worth, Rupert Grint ganó 70 millones de dólares por toda la saga y en el programa Armchair Expert y reveló que no sabía en qué gastarse el dinero así que compró un montón de animales de granja:

"Tenía alpacas, cerdos. Fue todo alrededor de los 16 [años]… Fue un caos. Las alpacas son una locura ... Ahora mirando hacia atrás, en retrospectiva, racionalizándolo. Ya no están conmigo. Fueron a un agricultor de alpacas responsable. Supongo que hice cosas estúpidas como esa ... Soy uno de los cinco y teníamos un campo. Pero hoy en día soy mucho más sensato. No he hecho nada loco como eso en un tiempo", confesaba.

Después de arrepentirse de esta "locura", como él llama. Ruper Grint se dedicó a la compra y venta de casas por millones de dólares. Hoy en día tiene todo un imperio inmobiliario.

