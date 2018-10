'Harry Potter': El emotivo reencuentro de Tom Felton y Daniel Radcliffe que demuestra que el tiempo pasa para todos

Enemigos íntimos en la pantalla grande, amigos en la vida real. Tom Felton y Daniel Radcliffe son los actores que daban vida a Draco Malfoy y Harry Potter en las películas de Warner Bros. Y es que aunque sus personajes se llevaron realmente mal durante toda la saga, en el mundo de los muggles los intérpretes comparten una bonita amistad.

Ambos han coincidido en Nueva York y no han podido evitar reencontrarse. Radcliffe se encontraba en Broadway ensayando para su nuevo proyecto, 'The Lifespan of A Fact', y al saberlo, Felton aprovechó la ocasión para hacerle una visita a su antiguo compañero de Hogwarts y felicitarle por su trabajo: "Id a verla. Está fantástico en 'The Lifespan Of A Fact'".

Pero esto no es lo único que ha evidenciado esta fotografía. Hace ya 7 años que se estrenó 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2' e inevitablemente el tiempo pasa para todo el mundo. ¡Vaya cambio!

Si esta imagen ha hecho que te entre la nostalgia, te recordamos que no es la primera vez que dos protagonistas del mundo de la magia se reencuentran. En su momento, Felton intentó obligar a Matthew Lewis a convertirse a Slytherin.