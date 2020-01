Harrison Ford y el universo de 'Star Wars' se despiden de Carrie Fisher

Tras enterarse de la noticia de la muerte de Carrie Fisher el pasado 27 de diciembre, todo el equipo de 'Star Wars' se ha despedido de la actriz que dio vida a la princesa Leia con unas emotivas palabras.

Harrison Ford, que interpretó a Han Solo, su esposo en la saga y con quien tuvo un romance la actriz en la vida real, se despedía así de Carrie: "Carrie fue única. Genial, original, divertida y emocionalmente intrépida. Vivió su vida con valentía. Mis pensamientos están con su hija Billie, su madre Debbie, su hermano Todd y todos sus amigos. Todos la echaremos de menos".

Mark Hamill, Luke Skywalker en 'Star Wars', le dedicaba estas palabras a través de su cuenta de Facebook: "Nunca es fácil perder un miembro tan vital e irremplazable de la familia, pero esta vez es simplemente desgarrador. Carrie era un ser único que nos perteneció a todos... le gustase a ella o no. Era NUESTRA princesa, maldita sea, y la actriz que la interpretó se convirtió en una mujer magnífica, fuertemente independiente, fieramente divertida, una mujer al cargo que nos quitaba la respiración. Determinada y dura, pero con una vulnerabilidad que te hacía quererla y querer que fuera exitosa y feliz. Jugó un papel crucial en mi vida profesional y personal, y ambas habrían estado mucho más vacías sin ella. Agradezco su risa, su sabiduría, su bondad, e incluso esa mierda quejica y auto indulgente que mi querida gemela espacial me dio durante años. Gracias, Carrie. Te quiero".

El creador y director de las dos primeras trilogías, George Lucas, recordaba así a su gran amiga: "Carrie y yo hemos sido amigos durante la mayor parte de nuestra vida adulta. Era extremadamente inteligente, una actriz talentosa, escritora y comediante con una personalidad muy peculiar que todo el mundo adoraba. En 'Star Wars', fue nuestra gran princesa poderosa, enérgica, sabia y llena de esperanza en un papel que era más difícil de lo que mucha gente cree. Mi corazón y mis oraciones están con Billie, Debbie y toda la familia de Carrie, sus amigos y sus fans. Todos la echaremos de menos".

También se despedía de ella el actor que interpreta a Chewbacca, Peter Mayhew: "No hay palabras para esta pérdida. Carrie era la luz más brillante en todas las habitaciones en las que entraba. La echaré mucho de menos".

Y Anthony Daniels, C-3PO en la películas de ciencia ficción: "Creía que tenía todo lo que quería bajo el árbol. Pero no. A pesar de tantos pensamientos y oraciones. Estoy muy, muy triste".

