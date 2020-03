Harrison Ford habla por primera vez sobre su romance con Carrie Fisher durante el rodaje de 'Star Wars'

Carrie Fisher publicó su último libro en 2016. 'The princess diarist' fue el legado de la actriz en el cual recopilaba su vida en forma de memorias. En el libro revelaba una aventura con Harrison Ford durante el rodaje de la primera parte de 'Star Wars'. El actor no quiso hablar del tema cuando la noticia vio la luz, algo que no es de extrañar debido a que en aquel momento estaba casado con Mary Marquadt y tenían dos hijos. Sin embargo el paso del tiempo ha hecho que la situación sea menos tensa y se anime a opinar sobre el suceso.

"Fue raro", afirma el actor durante una entrevista para GQ. No obstante, Harrison Ford ha decidido dejarlo ahí, de cara a respetar la memoria de la fallecida Carrie Fisher. "No sé, no sé. Ya sabes, con el reciente fallecimiento de Fisher no es un tema que me apetezca discutir".

Así pues, el actor confirma el secreto a voces que ya reveló Fisher el año pasado. Nunca se había atrevido a comentar nada al respecto, de hecho la actriz afirmó que cuando trataba de abordar el tema, la única respuesta de Ford era la de "¡abogado!". Sin embargo el tiempo todo lo cura y Han Solo está dispuesto a hablar de su romance con Leia. Romance que, 30 años después, vimos concluir en un trascendental abrazo durante 'El Despertar de la Fuerza'.