¿Han borrado a Andrew Garfield y Tobey Maguire del tráiler de 'SpiderMan: Sin camino a casa'?

Después de dos meses especulando sobre lo que puede llegar a 'SpiderMan: Sin camino a casa' tras ver aquel primer tráiler, el segundo avance de la cinta no ha hecho más que alimentar las dudas de los fans.

En el teaser que estrenaron en agosto no había ni rastro de Tobey Maguire ni Andrew Garfield, los predecesores de Tom Holland siendo el Hombre Araña. Y, una vez más, no hemos visto a ninguno de los dos en este nuevo adelanto. Eso sí, la frase del Doctor Octopus en el tráiler no deja lugar a dudas y está claro que él conoce a otra versión de Peter Parker.

Y una vez estrenado el tráiler, los fans no han dudado en verlo una y otra vez para encontrar hasta el más mínimo detalle. Todo este esfuerzo podría haber tenido un premio enorme para la comunidad de fans de SpiderMan, puesto que algunos seguidores podrían haber dado con la prueba definitiva.

Las imágenes que podrían confirmar que les han borrado del tráiler

Muchos seguidores a través de Twitter han compartido algunas partes del tráiler y afirman que tanto Andrew Garfield como Tobey Maguire están en esas escenas. Eso sí, parece ser que han sido eliminados para guardar la sorpresa hasta el final.

En la primera un usuario está totalmente convencido de que el lagarto está saltando a uno de los tres SpiderMan, presumiblemente será Andrew Garfield. Además, otro fan esta más que seguro de que el brazo de uno de los dos actores ha sido eliminado de la escena en la que Zendaya cae al vacío. Y de hecho sube una imagen afirmando que su brazo sigue ahí.

Por el momento no ha habido confirmación oficial y todavía sigue siendo una incógnita si aparecerán en la película. Para descubrirlo tendremos que esperar hasta el 17 de diciembre, que es cuando 'SpiderMan: Sin camino a casa' llegará de forma exclusiva a los cines.

Seguro que te interesa:

La imagen que muestra cómo podría ser la apariencia de Tobey Maguire en su regreso a 'SpiderMan'