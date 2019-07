'La Sirenita' de Disney será uno de los próximos remakes de la compañía que veremos en la gran pantalla. Algunos ejemplos de esta oleada de rescatar clásicos son 'Dumbo', 'El Rey León' o 'Aladdin', todas en un mismo año de estreno.

El anuncio que ha desvelado a la actriz Halle Bailey como la nueva protagonista del clásico infantil ha creado un gran revuelo. No solo por el enfado de algunos fans al no conseguir una Ariel pálida y pelirroja, si no también al confundir su nombre con el de la actriz Halle Berry en la red social Twitter.

La confusión ha dejado una gran cantidad de memes, además de una felicitación por parte de Halle Berry para su tocaya: "En caso de que necesitaseis recordarlo... Hale va a HACERLO. Enhorabuena @chloexhalle por esta oportunidad increíble, ¡no podemos esperar para ver lo que haces! #TheLittleMermaid #HalleBailey".

Halle Bailey ha respondido al tweet de la actriz con las palabras "Esto significa mucho para mí. Estoy feliz de compartir el nombre contigo. Te quiero mucho".

