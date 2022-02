Halle Berry estrenó recientemente 'Moonfall', donde da vida a una antigua astronauta que tiene la clave para salvar la Tierra ante la inminente colisión de la Luna. En una parte del film, esta científica debe dejar atrás a sus seres queridos para intentar salvar la humanidad.

Y sobre esto último, la actriz se ha sincerado al respecto y ha comentado a People sobre lo difícil que es, a veces, encontrar la armonía entre su profesión y sus hijos: "Creo que a veces es difícil dejarlos e irme y hacer mi trabajo".

La crianza de los hijos es el aspecto más importante en la vida de sus progenitores, y Halle Berry ha dicho que procura que sus hijos así lo sientan: "Cuando tengo que irme a trabajar, me esfuerzo por hacerles saber a mis hijos: 'Sí, me voy porque tengo que pagar nuestra vida, pero también me encanta lo que hago'",

"Está esa cosa llamada la 'culpa de madre'. No estoy tan segura de que los hombres la sientan tan profundamente como la sentimos las mujeres", ha resaltado la ganadora del Oscar. "Pero lucho contra eso porque quiero que mis hijos crezcan y sepan que pueden ser padres y tener profesiones que aman al mismo tiempo".

"Soy una madre soltera y una madre que trabaja, el sostén de mi familia, por lo que trabajar es lo que tengo que hacer, pero también es lo que me encanta hacer", se ha reafirmado sobre lidiar con estos dos aspectos de su vida. "Trato de encontrar el equilibrio, dándome cuenta de que no siempre voy a tener un equilibrio", asegura sobre que no siempre es posible garantizar este equilibrio. "Tengo que elegir uno u otro y lo hago con mucha frecuencia. No siempre es fácil, pero es necesario".

La actriz tiene dos hijos, Nahla Aubry y Maceo Martínez, de 13 y ocho años respectivamente. A la primera la tuvo con Gabriel Aubry, un modelo canadiense al que retiraron la custodia de Nahla por tener un historial de enfermedades mentales de las que no se trataba. El segundo fue fruto del actor francés Olivier Martínez, con el que estuvo casado desde 2013 hasta 2016.

Ahora, la intérprete parece haber encontrado el amor con el rapero Van Hunt y con el que se ha mostrado muy afectiva en redes sociales desde que salieran por primera vez en 2020.

"Ojalá lo hubiera conocido antes para poder quererlo más tiempo", declaró Berry a la revista Women's Health.

