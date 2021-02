Halle Berry explota en redes tras recibir este comentario: "No puede mantener a ningún hombre a su lado"

Halle Berry ha decidido no callarse y responde a ciertos comentarios que ha provocado su último post en Instagram. La actriz de 'John Wick 3' publicaba un contundente mensaje en el que decía 'Las mujeres no te deben una m*erda', que muchos han entendido como una clara referencia a su ex marido, Gabriel Aubry, con el que ha mantenido durante años una dura batalla tras su divorcio.

Un usuario de Instagram le contestó diciendo que "es algo que dicen las mujeres que no pueden mantener a un hombre a su lado", lo que hizo contestar a la actriz, que expuso "¿Quién dice que quiero estar con el hombre equivocado? Porque yo no".

Otro de sus seguidores le contestó que había muchas mujeres que buscaban maridos para que las mantuvieran, a lo que ella ha contestado "ningún hombre me ha mantenido nunca".

Halle Berry tuvo con su ex Gabriel Aubry una hija, Nahla, que actualmente tiene 12 años. También fue madre con Olivier Martínez de un niño, Maceo, de 7. En el mismo post la intérprete expuso claramente su opinión sobre pagar una pensión de manutención a Gabriel Aubry. Puedes leer sus declaraciones al completo en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

"En completo shock": Halle Berry, destrozada tras la muerte de su amiga, la actriz Natalie Desselle-Reid