Halle Berry estrenó a finales de 2021 'Herida', cinta en la que se estrenó como directora y donde da vida a una luchadora de artes marciales mixtas. En la película que finalmente distribuyó Netflix, la actriz tiene hacer frente a sus demonios personales además de a sus duras rivales en el ring. Entre sus violentas escenas de lucha, la actriz mantiene mantiene relaciones sexuales tanto con un hombre como con una mujer.

Jackie Justice, como así se llama su personaje, mantiene una relación con su entrenadora Bobbi Buddhakan, interpretada por Sheila Atim. Cuando Berry invitó a su hija Nahla, de 13 años, a ver la película en una proyección privada, ha revelado a The Sun la conversación que mantuvieron sobre el sexo en las películas.

"Así que Nahla mira la escena romántica [con el hombre]. Ella me mira y dice: 'Oh, espera, mamá. ¿En serio? ¡Guau!'. Entonces, mi editor, que está sentado a mi lado sin darse cuenta de que mi hija está allí, dice: 'Pon la segunda escena de sexo, quiero ver cómo se ve'", contó Berry sobre la segunda escena que protagonizaba junto a una mujer. "Mi hija dice: 'Vaya, mamá, tenemos que tener algunas conversaciones. No me lo dijiste'", recordó la actriz.

"Y dije: 'Nahla, esta es una película, nada de esto es cierto. Nada de esto es real", siguió la intérprete ganadora de un Oscar. "Ella estaba preguntándome: '¿Cómo haces eso?' y '¿Cómo te hace sentir?' Le expliqué que esas son algunas de las escenas más difíciles que hacen los actores, las más incómodas. No siempre es divertido", aseguró.

"Así que tuve una conversación con mi hija sobre eso, sobre mi sexualidad, sobre mi trabajo y lo mucho que tuve que luchar para hacer la película", explicó la actriz. "Le dije: 'No es totalmente apropiado para ti, tienes 13 años. Pero eres mi hija, así que realmente quiero que veas en lo que trabajé tan duro y por qué estuve tanto tiempo sin verte", continuó Berry que ya explicó recientemente lo que le cuesta estar alejada de sus hijos durante sus rodajes y la "culpa" de ser madre, como puedes ver abajo.

Halle Berry tuvo hace 13 años a Nahla con el modelo canadiense Gabriel Aubry, de 45 años, con el que separó sus caminos. Ahora sale con el rapero Van Hunt.

