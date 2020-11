Halle Bailey, la nueva Ariel de 'La Sirenita', deja a todos con la boca abierta cantando 'Frozen'

La joven actriz Halle Bailey ha vuelto a acaparar la atención del público gracias a un despliegue de talento. Esta vez, la intérprete ha cautivado a los amantes de Disney con una actuación en la que comparte escenario junto a su hermana Chloe, con la que forma el dúo Chloe x Halle.

Ambas interpretaron la canción 'Do You Want to Build a Snowman' (Hazme un muñeco de nieve) de 'Frozen', en un adelanto de la iniciativa navideña The Disney Holiday Singalong. Este espectáculo, dotado de multitud de actuaciones individuales, servirá como homenaje a Broadway y será presentado por Ryan Seacrest.

A raíz de su elección como futura protagonista de 'La Sirenita', el nombre de Bailey ha comenzado a resonar con más intensidad en la industria. La película, cuyo estreno se estima para el año 2021, ya ha comenzado a ser rodada, lo cual es una fantástica noticia para aquellos fans de Disney que la esperan impacientes.

A este reparto también se confirmó la incorporación de Melissa McCarthy, la cual desempeñará el papel de Úrsula, Javier Bardem como el Rey Tritón o Daveed Diggs ('Hamilton') como el cangrejo Sebastián.

Seguro que te interesa:

'La Sirenita': La contundente respuesta de Halle Bailey a las críticas de su fichaje como Ariel en el remake de Disney