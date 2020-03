¿Habrá 'Sexo en Nueva York 3'?

Las especulaciones en torno a si habrá una tercera parte o no de la saga cinematográfica de 'Sexo en Nueva York' no hace más que generar rumores en torno a la posible película. El primero de ellos es que durante el rodaje de la segunda, ya se habrían rodado escenas para la tercera y, actualmente, la producción estaría en marcha. Las cuatro protagonistas de la serie de éxito mundial juraron que no harían una más. Después de que los premios 'Razzie' coronaran la dos como lo peor del año, ¿han cambiado de opinión?

Por otro lado, se ha dicho que las actrices ya no son tan jóvenes y por eso los productores estarían trabajando a contrareloj para sacar el film adelante antes de que Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis y Kim Cattrall sigan cumpliendo años, en especial esta última que ya sobrepasa la cincuentena. Aunque saben como conservarse, la edad no perdona.

La última noticia sonada en torno al mundo de 'Sexo en Nueva York' es que podría rodarse una precuela adaptando la novela 'The Carries Diaries' de Candace Bushnell, autora de las novelas en las que se basa la ficción. La película trataría sobre los primeros pasos de Carrie en Nueva York y el inicio de una relación con un hombre mayor que ella. La joven Carrie sería interpretada por Blake Lively ('Gossip Girl'), que sería la absoluta protagonista de la historia ya que aún no habría conocido a sus amigas Samantha, Miranda y Charlotte. Sarah Jessica Parker se vería sustituída por una actriz mucho más joven..., ¿otro rumor?