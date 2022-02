¿Habrá secuela de 'A través de mi ventana'? Clara Galle y Julio Peña nos responden

'A través de mi ventana' es el nuevo fenómeno adolescente de Netflix y desde antes de su estreno la cinta ya prometía ser todo un boom entre los fans del libro del mismo nombre de Ariana Godoy.

Ahora que por fin se ha estrenado y todo el mundo ha conocido la historia, todos se preguntan si habrá una secuela que continúe la historia.

Y lo cierto es que lo tiene todo de su parte, pues la secuela en libro existe y se llama 'A través de ti', e incluso hay un tercero que cierra la trilogía de los hermanos Hidalgo, 'A través de la lluvia'.

Sabiendo esa posibilidad, hemos hablado con los protagonistas Clara Galle y Julio Peña, y también con el director de la película Marçal Forés y la creadora de los libros, Ariana Godoy.

¿Qué piensan sobre los planes de una segunda parte? Lo puedes ver en el vídeo de arriba. ¡Y parece que son buenas noticias!

Marçal Forés y Ariana Godoy, director y autora de 'A través de mi ventana' | Se Estrena

De qué va 'A través de ti'

Después de 'A través de mi ventana', donde además de la historia de amor de Raquel y Ares hemos conocido a otros personajes como los hermanos del personaje o los amigos del instituto de Clara, en los libros el universo continúa con 'A través de ti'.

¿Qué podemos esperar de la segunda parte? La sinopsis del libro ya da detalles:

"Nada es tan fácil y simple en la vida de alguien como yo. ¿Qué se siente al vivir con tres chicos tan guapos?

Eres tan afortunada. Qué envidia. Vivir con esas bellezas, qué privilegio.

¿Cómo puedes vivir con ellos? ¿Te has tirado alguno? ¿Podrías conseguirme su número de teléfono?

Eso es solo un poco de lo que he tenido que lidiar desde que los chicos Hidalgo crecieron y se convirtieron en el sueño húmedo de todas las chicas de este lugar. Artemis, Ares y Apolo Hidalgo son los responsables de muchos suspiros de chicas en las calles y con los que crecí aunque no seamos familia. Muchas personas me creen afortunada, pero están tan equivocados sobre mi vida, no saben mi historia, no todo es color de rosa en la vida de una chica como yo".

Parece que una nueva chica entra en acción en la vida de los herederos de Alpha 3 y, si todo sale bien y Netflix continúa la adaptación, podremos saber más de Artemis y Apolo, los personajes de Eric Masip y Hugo Arbués.

