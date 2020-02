¡Notición! Habrá secuela de 'Pesadilla antes de Navidad'

La empresa Tokyopop se ha hecho con los derechos del primer cómic de 'Pesadilla antes de Navidad', un proyecto que tenía el objetivo de expandir las aventuras de Jack Skellington justo después de la llegada de la Navidad a Halloween. Las aventuras seguirán a Zero, el perro de Jack, después de perderse en Christmas Town. Ahora, con esta adquisición legal, se adaptará la idea original en formato cómic, de momento.

La secuela no llegará pues a la gran pantalla. El cómic queda en manos de DJ Milky y se espera que llegue a las tiendas en la primavera de 2018. Así pues, 'Nightmare before Christmas: Zero’s journey' nos devolverá los diseños que tanto marcaron en su época. Esa mezcla de terror y comedia que no impidió que nos enamoráramos de sus personajes, sino que además entrenó a toda una potencial legión de fans para Tim Burton en los años venideros.

Quién sabe si el futuro de esta secuela la llevará a la gran pantalla. De momento habrá que conformarse con seguir los pasos de Santa Clavos en papel, pero lo que es seguro es que la esencia de sus dibujos se mantendrá independientemente de la plataforma en que se publique.